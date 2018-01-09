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Общество, Культура

Татарские поэты и писатели прочли произведения в парке Татгосфилармонии

9 января 2018, 19:04

Самые смелые из читателей прочли у новогодней елки произведения классиков и современников.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Со 2 по 8 января в рамках новогодней программы «Зима в парках» писатели и поэты Татарстана выступили в парке Татгосфилармонии. Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей РТ.

У новогодней елки собственные произведения и произведения классиков читали Канафи Бадиги, Рафкать Карами, Рифат Джамал, Рамис Аймет, Светлана Грунис, Елена Черняева, Рифат Салах, Ольга Журавлева, Гульзада Байрамова, Наиля Яхина и другие.

Встречи с читателями проходили в живой и непринужденной обстановке. Самые смелые из них также прочли произведения классиков и современников.

Литературная площадка была организована Союзом писателей Татарстана и Татарской государственной филармонией имени Габдуллы Тукая.

 


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