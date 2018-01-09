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Политика

Северная и Южная Корея договорились возобновить переговоры в военной сфере

9 января 2018, 16:29

Вновь заработает горячая линия связи между военными, предназначенная для недопущения обострений ситуации.
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 (Казань, 9 января, «Татар-информ»). Северная и Южная Корея договорились провести консультации между своими военными о снижении напряженности на границе.

Договоренность была достигнута в ходе прошедшей сегодня встречи представителей двух государств в приграничном населенном пункте Пханмунджом, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление сторон.

Ранее КНДР и Республика Корея решили возобновить работу горячей линии связи между военными, предназначенной для недопущения обострений ситуации. Она перестала функционировать еще в 2013 году по инициативе северокорейской стороны.

По информации южнокорейского заместителя министра объединения Чун Хэ Сона, Северная Корея завершила необходимые технические работы. Горячая линия возобновит деятельность уже завтра, 10 января.


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