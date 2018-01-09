В Татарстане за праздники с различными травмами к врачам обратились более трех тысяч человек

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Валерия Белова). За новогодние праздники от пиротехники в Казани пострадали семь человек. Два человека с травмами обращались в Городскую клиническую больницу №7.

«Госпитализация пострадавшим не потребовалась», – отметила пресс-секретарь горбольницы Альфия Хасанова.

В Республиканскую клиническую больницу Казани в праздники с травмами от петард обратились три человека.

«Во время праздников в РКБ поступили два пострадавших от пиротехники человека, их положили в отделение ожоговой хирургии. На данный момент их выписали домой. Еще один пациент, пострадавший от петарды, сейчас лежит в травматологии в отделении микрохирургии. Он находится в состоянии средней степени тяжести», – рассказала пресс-секретарь РКБ Гузель Ханипова.

В Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу с 31 декабря по 8 января за неотложной помощью обратились более 480 человек.

«Одного пациента госпитализировали с бытовой травмой от петарды 31 декабря. Еще одного пострадавшего от пиротехники госпитализировали с первого на второе января 2018 года», – объяснила пресс-секретарь РКОБ Регина Хайруллина.

Еще трое пострадавших от пиротехники обращались за помощью в больницы разных районов Татарстана.

В травматологических пунктах за праздничные дни казанские врачи оказали первичную медицинскую помощь 3 123 людям с различными травмами. Из них 208 человек медики направили на стационарное лечение в больницы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по информации сотрудников МЧС Татарстана, от петард и бенгальских огней в праздничные дни пострадали десять человек.