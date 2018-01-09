Появились фото аварии в Кукморском районе, в которой пострадали двое детей

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Появились фото аварии в Кукморском районе, в которой пострадали два ребенка при столкновении легкового автомобиля «Лада Калина» и грузовика «КАМАЗ».

Дорожное происшествие случилось вчера днем в 11 километрах от поселка Лесхоз. Двоих пострадавших детей доставили в Сабинскую ЦРБ. По информации районной газеты «Трудовая слава», дети не получили тяжелых травм, они отделались ушибами. 11-летний пассажир был пристегнут ремнем безопасности, а 11-месячный ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве.