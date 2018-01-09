Ученые: работа в ночную смену вызывает у женщин рак

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Женщины, работающие в ночную смену, сильнее подвержены заболеваниям кожи, пищеварительных органов и рака груди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Исследование провели ученые из университета провинции Сычуань в Чэнду (Китай). В эксперименте приняло участие четыре миллиона женщин из разных стран и континентов. Примерно 114 тысяч из них стали жертвами онкологии.

В результате исследования выяснилось, что женщины, работавшие по ночному графику, получали смертельные недуги на 19 процентов чаще.



Большая часть из них заболела раком молочной железы, а остальные страдают от онкологии желудочно-кишечного тракта и рака кожи. Особенно опасным заболеваниям подвергались представительницы слабого пола, которые проживают в Европе и Северной Америке.



Китайские исследователи полагают, что это связано с уровнем половых гормонов: у европейских и американских женщин он выше, чем у остальных жительниц планеты. Каждые пять лет риски заболеть раком увеличивались более чем на 3,5 процента.