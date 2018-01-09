В Казани стартуют показы немецких короткометражек с Оберхаузенского кинофестиваля

(Казань, 9 января, «Татар-информ). В казанском центре современной культуры «Смена» 13 января стартуют показы немецких документальных короткометражных фильмы с Оберхаузенского кинофестиваля. На площадке ЦСК «Смена» представят пять оригинальных картин с сопровождением русских субтитров, в которых демонстрируются различные взгляды на жизнь в Германии и восприятие России.

Начнется показ в 18 часов с 12-минутной короткометражки Керстина Хонейта «Успешные свиньи». Видеоработа объединяет два противоборствующих явления городского развития: переезд жителей съемных квартир за черту города из-за привлекательности района для состоятельных арендаторов и опыт домовладельцев на окраине, любящих прикармливать диких кабанов. В картине «Слой» режиссер Алекс Гербойлет расскажет историю о попытке молодой девушки разобраться в прошлом с помощью семейного архива и путешествия в промышленный город Зальцгиттер.

Лента Ундины Сипкер «Али и его сад» повествует о мигрантах из Турции, Кореи и Восточной Пруссии. После долгих скитаний и поисков счастья герои встречаются в идиллической Рурской области, где у каждого из них есть свой маленький надел. 50 квадратных метров земли приносят радость от урожая, нивелируют клише и с юмором сочетают национальные особенности разных культур. Фильм «Свободное Рождество» режиссера Сильвии Хольбаум расскажет о Рождественской ярмарке в Оффенбахе, ставшей доброй традиции для тысяч людей в Германии.

Закроет показ 18-минутная картина Марии Хемпел с непривычно длинным названием: «Семь раз в день мы жалуемся на нашу судьбу, а ночью мы просыпаемся, чтобы не видеть сны». Фильм снят в виде театральной кукольной постановки, где куклы перемещаются с помощью проводков и нитей, двери и ящички открываются, словно по волшебству, а закадровый голос героя повествует свою биографию – историю трагичной судьбы тюрингского безработного.

Проект Deutscher Dokfilm с октября 2015 года устраивает некоммерческие показы немецкого кино с русскими субтитрами в киноклубах России. Это инициатива организации по международному продвижению немецкого документального кинематографа German Documentaries.