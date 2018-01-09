В Нижнекамске водитель «Лады» сбил катавшихся на «ватрушке» девочек

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске водитель «Лады» 14-й модели сбил девочек, катавшихся на тюбинге, который в народе называют «ватрушкой», сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 7 января примерно в 12.20 на территории базы отдыха «Лесная».

38-летний водитель «Лады» не учел, что в условиях гололеда надо быть предельно осторожным, и наехал на двух 12-летних девочек, которые на тюбинге спускались со снежной горы.

На место происшествия очевидцы вызвали скорую помощь. Обе девочки были доставлены в больницу, где им диагностировали ушибы мягких тканей.