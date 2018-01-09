Рособрнадзор: Существенных изменений в ЕГЭ в 2018 году не будет

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Никаких существенных изменений в ЕГЭ в 2018 году не будет. Об этом заявил в интервью «Российской газете» глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Демонстрационные версии экзаменационных заданий по всем предметам опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), отметил Кравцов. «Любой участник ЕГЭ может с ними ознакомиться, понять, что его ждет на экзамене, и спокойно готовиться», – добавил он.

По словам главы Рособрнадзора, продолжит развиваться технологическая составляющая ЕГЭ. «Планируем, что в этом году практически все экзаменационные пункты перейдут на технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов прямо в аудиториях», – сказал он.

В итоговой аттестации для девятиклассников в этом году изменений также не будет. «Им предстоит сдавать четыре предмета: два обязательных – русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА-9, в этом году еще не будет введено в штатный режим. В феврале и апреле пройдут две апробации собеседования в школах, но их результаты не будут влиять на допуск к экзаменам в этом году», – сообщил он.