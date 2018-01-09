Конкурсное производство по ТФБ в I квартале 2018 года оценивается в 318,7 млн рублей

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Комитет кредиторов ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) утвердил смету расходов на конкурсное производство в отношении банка на I квартал 2018 года в размере 318,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим.

Комитет кредиторов также принял предложение конкурсного управляющего о продаже имущества ТФБ – банковского оборудования, IT-оборудования и мебели. Балансовая стоимость продаваемых предметов не будет превышать 100 тыс. рублей.

Состав комитета кредиторов был определен на первом собрании кредиторов ТФБ. В него вошли пять человек: Дмитрий Артамонов (Агентство по страхованию вкладов), Айдар Губайдуллин (Федеральная налоговая служба), Альфия Хафизова («Татнефть»), а также Александра Юманова из «Союза пострадавших клиентов ТФБ и Интехбанка» и Елена Комкова, представляющая интересы крупных кредиторов.