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Культура

Музыкант рок-группы The Moody Blues скончался от онкологии

9 января 2018, 16:18

В 2014 году у Рэя Томаса был диагностирован рак простаты.

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Бывший участник британской рок-группы The Moody Blues, музыкант Рэй Томас скончался на 77-м году жизни, сообщает «Лента.Ру».

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В 2014 году у Рэя Томаса был диагностирован рак простаты. Музыкант умер в своем доме на юге Англии.

Рэй Томас был основателем The Moody Blues. В 1964 году Томас с другими музыкантами группы начали концертную деятельность. Рэй Томас был вокалистом, играл на флейте и гармонике. Вместе с Томасом группа выпустила 15 альбмов. В 2002 году он покинул коллектив из-за ухудшившегося здоровья.

На данный момент The Moody Blues продолжает концертную деятельность.

 


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