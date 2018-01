Музыкант рок-группы The Moody Blues скончался от онкологии

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Бывший участник британской рок-группы The Moody Blues, музыкант Рэй Томас скончался на 77-м году жизни, сообщает «Лента.Ру».



Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В 2014 году у Рэя Томаса был диагностирован рак простаты. Музыкант умер в своем доме на юге Англии.



Рэй Томас был основателем The Moody Blues. В 1964 году Томас с другими музыкантами группы начали концертную деятельность. Рэй Томас был вокалистом, играл на флейте и гармонике. Вместе с Томасом группа выпустила 15 альбмов. В 2002 году он покинул коллектив из-за ухудшившегося здоровья.



На данный момент The Moody Blues продолжает концертную деятельность.