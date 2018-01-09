(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске в один день случились два ДТП с участием женщин-водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Первый инцидент случился на автодороге Чистополь – Нижнекамск в 16 часов. Женщина 55 лет, управлявшая автомобилем KIA Rio, не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в дерево. С переломом крестца и поясничного отдела она госпитализирована.

Вторая авария произошла в этот же день примерно в 20.45 на улице Соболековская возле дома № 4. Женщина 52 лет, управлявшая автомобилем Chevrolet Lacetti, превысила скорость и врезалась в столб освещения. В результате происшествия пострадала как сама женщина, которой медики диагностировали ушибы лба, шейного и поясничного отдела позвоночника, так и ее 62-летний пассажир. Водителя пришлось госпитализировать, пассажира отпустили домой.