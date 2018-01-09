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Политика

Премьер Польши отправил в отставку глав МИД и Минобороны

9 января 2018, 15:26

Министрами иностранных дел и национальной обороны взамен Витольда Ващиковского и Антония Мацаревича назначены Яцек Чапутович и Мариуш Блащак.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Новый Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел Витольда Ващиковского и министра национальной обороны Антония Мацаревича. Об этом сообщает РИА «Новости».

О решении главы Правительства стало известно на прошедшей в резиденции главы государства церемонии смены состава кабинета. На мероприятии присутствовал Президент Польши Анджей Дуда. А вот самих уволенных министров на нем не было – они покинули дворец за несколько минут до его начала.

Новым министром обороны стал бывший глава МВД Мариуш Блащак. Министром внутренних дел назначен вице-спикер Сейма Йоахим Бруджиньский. Руководить МИД теперь будет политолог Яцек Чапутович, передает Польское агентство печати.

Также в составе кабинета произошли и другие перестановки, отмечает агентство «Рейтер».

Матеуш Моравецкий сменил Беату Шидло на посту Премьер-министра 7 декабря прошлого года. Бывшая руководитель Правительства стала вице-премьером, а министры тогда сохранили свои посты.  


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