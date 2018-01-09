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Экономика и финансы

Путин заменил понятие «жилье экономкласса» на «стандартное жилье»

9 января 2018, 15:40

Требования к «стандартному жилью» будет устанавливать Минстрой РФ.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому понятие «жилье экономического класса» будет заменено на понятие «стандартное жилье». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Требования к соответствующему виду жилья будет устанавливать Минстрой РФ. Они будут касаться, в частности, минимально и максимально допустимых размеров помещений, отмечается в сообщении.

До момента утверждения новых требований под «стандартным жильем» будет пониматься жилье, параметры которого соответствуют экономклассу.


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