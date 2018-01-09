Путин заменил понятие «жилье экономкласса» на «стандартное жилье»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому понятие «жилье экономического класса» будет заменено на понятие «стандартное жилье». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Требования к соответствующему виду жилья будет устанавливать Минстрой РФ. Они будут касаться, в частности, минимально и максимально допустимых размеров помещений, отмечается в сообщении.

До момента утверждения новых требований под «стандартным жильем» будет пониматься жилье, параметры которого соответствуют экономклассу.