В Татарстане за счет программ проведут технологическую модернизацию молокозаводов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Татарстане в ближайшее время совместно с молокопереработчиками планируется обеспечить реализацию программ по технологической модернизации молокозаводов, все больше загружая их мощности. Это могло бы препятствовать дальнейшему падению цен на молоко. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам вице-премьера, в 2017 году в Татарстане было произведено более 1,8 млн т молока. Однако стоимость этого вида сырья невелика – текущие закупочные цены почти на пять рублей ниже прошлогодних.

Фермеры и некрупные сельхозпредприятия зимой могут воспользоваться выездной торговлей своего молока в жилых микрорайонах, отметил министр.

«В целом задача АПК республики в текущем году достичь такого уровня эффективности, чтобы обеспечить минимум 10 – 12 процентов роста заработной платы и чтобы доходы позволяли сохранить нынешний уровень инвестиций в техническую модернизацию сельского хозяйства», – подчеркнул Марат Ахметов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В его работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.