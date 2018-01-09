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Сельское хозяйство

В Татарстане за счет программ проведут технологическую модернизацию молокозаводов

9 января 2018, 15:20 , Фото: prav.tatarstan.ru

В Татарстане за счет программ проведут технологическую модернизацию молокозаводов Текущие закупочные цены на молоко почти на пять рублей ниже прошлогодних.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Татарстане в ближайшее время совместно с молокопереработчиками планируется обеспечить реализацию программ по технологической модернизации молокозаводов, все больше загружая их мощности. Это могло бы препятствовать дальнейшему падению цен на молоко. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам вице-премьера, в 2017 году в Татарстане было произведено более 1,8 млн т молока. Однако стоимость этого вида сырья невелика – текущие закупочные цены почти на пять рублей ниже прошлогодних.

Фермеры и некрупные сельхозпредприятия зимой могут воспользоваться выездной торговлей своего молока в жилых микрорайонах, отметил министр.

«В целом задача АПК республики в текущем году достичь такого уровня эффективности, чтобы обеспечить минимум 10 – 12 процентов роста заработной платы и чтобы доходы позволяли сохранить нынешний уровень инвестиций в техническую модернизацию сельского хозяйства», – подчеркнул Марат Ахметов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В его работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 


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