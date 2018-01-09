В новогодние праздники на каждую елку в Казани пришлось по 10 мероприятий

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В новогодние каникулы в столице Татарстана работало 55 елочных городков, на которых прошло более 550 развлекательных мероприятий. Таким образом, в среднем на каждой елке прошло не меньше 10 праздников. Об этом рассказал сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ руководитель Управления культуры Казани Азат Абзалов.

«Праздничные мероприятия в елочных городках проходили практически в ежедневном режиме. Все новогодние программы носили универсальный характер: затрагивали интересы как детей и молодежи, так бабушек и дедушек», – заметил он.

По словам чиновника, увеличить праздничную активность удалось благодаря реализации новой программы «Зима в парках», а также открытию новых елочных городков, например в микрорайоне «Салават купере». Дворовые праздники в жилых массивах этой зимой были посвящены укреплению добрососедских отношений между жителями.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Казани, с момента открытия каток в парке «Черное озеро» посещали ежедневно от 2,5 до пяти тысяч человек, три тысячи человек встретили на катке Новый год.

Несколько дней в парках и скверах работали приглашенные и местные артисты. Так, три дня в Казани гастролировала французская уличная труппа Remue Menage, шесть дней – «Высокие братья» из Москвы. Только 18 представлений гостей увидело более 50 тысяч казанцев. Также в столице и республике свои уличные спектакли показали московские «Высокие братья» и содружество казанских актеров «Изуми».

Кроме того, на всех площадках проводились концерты на свежем воздухе, театрализованные представления, в некоторых парках – катания на собачьих упряжках, мастер-классы, квесты и флешмобы.