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Культура

«Твин Пикс» могут продлить на четвертый сезон

9 января 2018, 16:34

Компания Showtime вступила в переговоры с режиссером культового сериала Дэвидом Линчем.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Телеканал Showtime, возможно, выпустит продолжение культового сериала «Твин Пикс», сообщает канал «Звезда».

О планах на четвертый сезон рассказал исполнительный директор канала Дэвид Невис. Он сообщил, что компания вступила в переговоры с режиссером культового сериала Дэвидом Линчем.

«"Твин Пикс" вызывает стабильный интерес, и мы постоянно обсуждаем это с Дэвидом (Дэвид Линч – прим. Т-и)», – отметил Невис.

Другой представитель компании Showtime, Гэри Левайн, подтвердил возможное возвращение сериала на экраны.

Премьера третьего сезона «Твин Пикса», включающего 18 серий, состоялась весной 2017 года. Он стал продолжением двух предыдущих сезонов, которые вышли на экраны в 1990, 1991 и 1992 годах.

Создатели продолжения сохранили актерский состав оригинального «Твин Пикса». Кроме них в третьем сезоне сыграли Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид и Эшли Джадд.


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