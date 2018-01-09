Общество охраны памятников РТ добивается статуса объектов наследия для исторических захоронений

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в ближайшее время намерено вынести на общественное обсуждение первые предложения по присвоению статуса «объект культурного наследия» захоронениям видных исторических деятелей Татарстана и других выдающихся личностей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной первым итогам работы общественного движения «Казанские некрополи», сообщила заместитель председателя ТРО ВООПИиК, заслуженный архитектор РТ Фарида Забирова.

«Всего на охране в настоящее время стоят 38 могил – там и жертвы революции 1905 года, и другие. Но конкретного научного критерия включения в этот список не было: кого поставили на охрану, того и поставили. Естественно, это Тукай, Шигабутдин Марджани, Михаил Михайлович Покровский, Шариф Камал, Кареев… То есть в основном баланс культур соблюден. Сейчас готов мартиролог захоронений (по Татарскому и Арскому кладбищам – прим. Т-и), следующий этап – рассмотрение этих территорий в комплексе. И будем обсуждать с общественностью по пять могил самых знаменитых людей на Арском кладбище и на Татарском кладбище. Сейчас дорабатываем критерии, чтобы ставить на охрану как выявленные объекты по инициативе ВООПИиК сразу с готовыми экспертизами и координатами», – пояснила спикер.

Забирова уточнила, что пока имена усопших, чьи захоронения должны в первую очередь пополнить список объектов культурного наследия, не подлежат огласке, но до конца января их предполагается назвать.

Работа по каталогизации Татарского и Арского кладбищ стартовала в начале прошлого года. Тогда, 27 января 2017-го, инициативу краеведов на совещании поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, дав поручение профинансировать исследования.

«Договорились о создании редколлегии каталога в Институте истории Марджани под руководством Радика Салихова. Финансирование этой работы поддержано Президентом РТ, редколлегия и общественные советы при некрополях в ведении муниципалитетов должны быть созданы в течение этого года», – комментировала для ИА «Татар-информ» год назад помощник лидера республики Олеся Балтусова.

В процессе каталогизации обнаружены захоронения многих знаменитых личностей, которыми гордится Казань, однако остающиеся неизвестными современным жителям столицы Татарстана, подчеркнула Фарида Забирова.

«Любовь к отеческим гробам – это метафора отношения к прошлому и уровня культуры. Мы, поддержав инициативу движения "Казанские некрополи", хотим сделать его именно общественным. К слову, это не только казанские некрополи, у нас еще есть Закамское отделение ТРО ВООПИиК в Чистополе. Его представители уже более тысячи могил обследовали на чистопольском кладбище. Там вообще уникальные камни есть золотоордынского периода, сохранилось тюрбе (гробница-мавзолей – прим. Т-и)», – добавила она.

Японское кладбище в Елабуге, австрийское, могилу Марины Цветаевой и многие другие захоронения, по ее словам, необходимо сохранить и внести в список достопримечательных мест. Эта работа также входит в ближайшие планы общественников.

Известный казанский краевед Анатолий Елдашев со своей стороны подчеркнул, что на территории исторической Казани находится не менее 20 кладбищ. При этом три наиболее чтимых из них фактически разрушены.

«Оставшееся и на глазах уничтожающееся Арское кладбище – это детский лепет по сравнению с тем, что было в 1910-е годы и даже по сравнению с тем, что было до войны и после войны. Миссия сегодняшнего поколения – защитить те крохи, которые там сохранились. Самое старое кладбище было создано по указу Екатерины II в 1771 году, самое старое захоронение, которое нами найдено, – градоначальника Осипа Петрова 1818 года. Конца XVIII – начала XIX века захоронений мы не можем найти. Если мы включим это в историческую зону, туристическую тропу, попробуем и баннеры поставить, как на Новодевичьем, как на Ваганьковском, желание и интерес, как я вижу, не только со стороны казанцев проснутся, но и со стороны иногородних – туристов и паломников. Несомненно, это все должно остаться в нашей исторической памяти», – подчеркнул он.