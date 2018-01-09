(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Жительница Подмосковья обманула пенсионеров из Татарстана на миллион. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Женщина звонила пожилым жительницам республики, представляясь сотрудницей Пенсионного фонда РФ и говорила, что им полагается «ежемесячная пенсионная надбавка», которую перечислят на банковскую карту. Она просила реквизиты карты и, получив их, злоумышленница снимала их сбережения.

С августа по декабрь 2017 года женщина похитила со счетов пенсионеров более миллиона рублей. Жертвами аферистки во всех случаях становились жительницы Татарстана в возрасте от 59 до 67 лет.

Ко всем преступлениям может быть причастна 22-летняя уроженка Тулы, проживающая в подмосковном Подольске. Полицейские задержали ее 16 декабря прошлого года в одном из садовых товариществ Подольска. При обыске у задержанной были изъяты 9 сотовых телефонов, 35 сим-карт, 8 банковских карт, 2 планшета, нетбук с базами данных мобильных телефонов СНГ, а также база данных жителей Республики Татарстан за 2015 год.

Как рассказала подозреваемая, признавшая вину и согласившаяся сотрудничать с правоохранительными органами, некоторое время назад она приобрела базу абонентов одного из операторов сотовой связи и, выбрав из нее определенную группу пенсионеров, принялась их обзванивать под видом сотрудницы Пенсионного фонда РФ.

Во время разговора подозреваемая разыгрывала настоящий мини-спектакль: использовала несколько телефонов, меняла голоса. Похищенные со счетов пенсионеров деньги она перечисляла через электронные платежные сервисы на банковские карты и обналичивала.

Таким образом, она похитила 1 млн 86 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Чистопольский райсуд взял подозреваемую под арест.