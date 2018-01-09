В Нижнекамске ушедшего из дома в сланцах мужчину нашли мертвым

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске пропавшего в Рождество мужчину нашли мертвым, сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.

7 и 8 января сотрудники полиции и волонтеры Нижнекамска разыскивали 44-летнего Эдуарда Нигматзянова, который ушел из дома в Рождество в сланцах и пуховике, заправленном в брюки.

Фотография 44-летнего мужчины появилась во всех известных группах соцсетей Нижнекамска. В сообщении отмечалось, что Эдуард страдает потерей памяти. В последний раз его видели около магазина «Магнит» возле дома №7 по улице Южной. Полиция просила нижнекамцев обращать внимание на мужчин со странным видом и по возможности сообщать об их местонахождении.

Объявления возымели действие, но, к сожалению, было уже поздно. Местный рыбак обнаружил тело мужчины на проселочной дороге, ведущей к березовой роще на окраине города. Предположительно, причиной смерти Эдуарда стало переохлаждение.