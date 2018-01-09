Ушел из жизни один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Сегодня на 86-м году жизни скончался выдающийся российский разработчик ядерных зарядов, один из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита, академик Евгений Аврорин. Об этом сообщает РИА Новости.

Аврорин был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, высокими знаками отличия российской атомной отрасли, золотой медалью имени Российской академии наук. В 2012 году ему вручили Демидовскую премию. Академик является почетным гражданином города Снежинска.

Под его научным руководством в 1957 году был проведен первый отечественный физический опыт, который позволил получить важную информацию о свойствах процессов в экстремальных условиях. За достигнутые результаты в области создания термоядерного оружия Аврорин в 1963 году был удостоен Ленинской премии.

С начала 1960-х Аврорин работал в области создания ядерных зарядов для мирного применения. В совокупности за эти работы в 1966 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Также академик принимал активное участие в исследованиях по новым научным направлениям, таким как исследование мишеней для лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), гибридные ядерные реакторы для ЛТС, обеспечение безопасности космических аппаратов при пролете хвостов комет, обсуждение альтернативных направлений ядерной энергетики.

Кроме того, он уделял большое внимание проблемам нераспространения ядерного оружия и безопасности ядерных технологий.