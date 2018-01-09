На сцене «АРТХАБа» Константина Хабенского в Казани представят премьеру комедии семьи Галицких

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Казани на сцене творческого пространства Константина Хабенского «АРТХАБ» 26 января представят премьеру комедии «Маленький спектакль на лоне природы». Постановка, которую срежиссировал творческий тандем известных татарстанских артистов Елены и Михаила Галицких, представляет собой восстановленный на новой сцене спектакль резидента «АРТХАБа» – камерного театра SDVIG.

Комедия в двух действиях поставлена по одноименной пьесе российского драматурга Степана Лобозерова. По сюжету действие происходит в наши дни в далекой сибирской деревушке, куда приезжает в самый разгар знойного лета весьма интересная компания – художник с женой и другом. Они тут же становятся объектом внимания деревенской семьи, у которой к городским имеется очень важное «дело». Как утверждают создатели спектакля, несмотря на кажущиеся легкость и банальность истории, она поднимает глубокую проблему взаимопонимания между людьми.

Творческое пространство Константина Хабенского «АРТХАБ» открылось в Казани 3 ноября 2017 года. По задумке создателя, экспериментальная площадка должна помочь молодым творцам реализовывать свои идеи в области театрального искусства, кино и оригинального жанра. Зрительный зал пространства рассчитан на 91 человека, всего в распоряжении резиденции 600 квадратных метров.

Одновременно с открытием резиденции в ноябре минувшего года стартовала заявочная кампания для потенциальных резидентов «АРТХАБа» – творческих студий и коллективов, готовых развиваться и создавать новые формы. На данный момент комиссия творческого пространства ведет отбор участников проекта, рассматривая на втором круге 24 кандидатуры. Всего же на участие было подано 72 заявки. Итоговый список проектов ключевых резидентов станет известен в январе.

На сегодня «АРТХАБ» – это всего два резидента: Казанский камерный театр SDVIG и актерская школа «ОК.НО». Один из создателей грядущей премьеры «Маленький спектакль на лоне природы» Михаил Галицкий является не только ведущим актером Русского драматического театра им. В. Качалова, но и главным режиссером молодого коллектива SDVIG. История маленького театра началась в 1994 году, когда студенты КГЭУ создали студенческий театр эстрадных миниатюр. После приглашения в качестве наставников четы Галицких театр стал создавать все более профессиональные работы.

В 2009 году на сцене театра им. Камала SDVIG дебютировал с военной драмой «Рядовые». В последующие годы на разных площадках было создано около десяти разножанровых спектаклей. Наконец, 30 января 2017 года маленький театр обрел свой дом, а точнее – чердак в Центре современной культуры «Смена». О том, что SDVIG станет резидентом студии Хабенского, еще за несколько месяцев до ее открытия объявил директор театра Михаил Волконадский.