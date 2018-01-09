В Татарстане за 2017 год производство сельхозпродукции выросло на пять процентов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В 2017 году в Татарстане произведено продукции сельского хозяйства на 260 млрд рублей, что больше на 5,1 процента по сравнению с 2016-м. По данному показателю республика занимает третье место среди регионов России. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Вице-премьер напомнил, что в прошедшем году в Татарстане было собрано 5,2 млн т зерна при урожайности 34,2 ц/га, более трех млн т сахарной свеклы при урожайности 409 ц/га. В целом сопоставимый рост валовой продукции растениеводства составил 11 процентов (всего произведено данной продукции на 140,4 млрд рублей).

«Мы очень часто за последние годы переживали за то, что закупочные рыночные цены на продукцию сельского хозяйства оставались замороженными, но прошедший год удивил больше всех. Особенно на продукцию земледелия. Цены на зерно, сахарную свеклу, рапс, подсолнечник оказались на 30 процентов ниже, чем в 2016 году», – сказал министр.

Ахметов добавил, что стоимость свинины и мяса птицы упала на пять процентов, а яиц – на 14 процентов. «В случае среднегодовой инфляции по закупочным ценам мы могли бы дополнительно получить 12 – 15 млрд рублей», – подчеркнул он.

По словам министра, у республики достаточно резервов для повышения эффективности земледелия. Так, нынешний год должен стать прорывным в части сплошной сидерации паров. Сидеральными культурами (однолетние культуры, выведенные для удобрения почвы) планируется засеять более 300 тыс. га. «От этого приема в текущем году результата не увидим, но это будет серьезным заделом под урожай следующих лет. Интегрированная защита растений через более масштабное применение биологических методов также позволит нам значительно снизить наши издержки», – убежден глава Минсельхозпрода РТ.

Ахметов также подчеркнул, что республика сохранит ориентир на более востребованные (маржинальные) культуры – рапс, сою, подсолнечник.

За прошедший год средняя зарплата в сельском хозяйстве выросла на 12 процентов и составила почти 21 тыс. рублей, отметил вице-премьер.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В его работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.