Представители Набережночелнинского мухтасибата ознакомились с работой Актюбинской мечети

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В новогодние праздники представители Набережночелнинского мухтасибата побывали в казахстанском городе Актюбинск. Здесь они детально ознакомились с работой местной соборной мечети.

В поездке в Актюбинск приняли участие имам-мухтасиб Алфас-хазрат Гайфуллин, руководитель фонда финансовой поддержки строительства соборной мечети «Джамиг» Уел Хусаинов, руководитель проектной фирмы Сергей Майков.

«Наша поездка носила ознакомительный характер, — сообщил Алфас-хазрат. — Дело в том, что проект строящейся в Челнах соборной мечети во многом похож на Актюбинскую соборную мечеть. Мы хотели увидеть молебный дом в действии. И с учетом увиденного внести в свой проект корректировки. Наша поездка полностью себя оправдала. Мы воочию убедились в функциональности нашего проекта. Выяснили, где надо его доработать. Огромное спасибо за представленную возможность имам-хатыбу Оспану Талеби, который не только гостеприимно принял нас, но и рассказал об Актюбинской мечети все, что знает».

В прошлом году в ходе строительства челнинской мечети «Джамиг» был завершен нулевой цикл, на что было израсходовано 20 млн рублей.