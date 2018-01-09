На трассе М7 в Татарстане впервые установили противоослепляющие экраны

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На федеральной трассе М7 «Волга» в Татарстане в декабре 2017 года в экспериментальном порядке были установлены противоослепляющие экраны на барьерном ограждении автодороги. Такие экраны на федеральных дорогах республики установлены впервые. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

По словам собеседника агентства, всего на двух участках трассы, которые проходят через Высокогорский и Пестречинский районы Татарстана, установлено 1903 противоослепляющих экрана.

«В России на дорогах такие экраны применяются уже лет пять. Например, они есть под Москвой, Санкт-Петербургом, в Перми. Специальные пластины устанавливаются на участках дорог первой технической категории, на “кривых” и слабоосвещенных участках, чтобы избежать ослепления водителей от фар встречных автомобилей, – рассказал Гатауллин. – В республике они установлены пока экспериментально. Посмотрим, какой будет результат».