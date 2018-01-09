Вахитовский суд Казани начал рассматривать дело о нападении на ТЦ «Алтын»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела по факту погрома торгового центра «Алтын» 16 марта 2017 года. На скамье подсудимых – десять человек. Их обвиняют по статьям: «Побои», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 марта прошлого года группа неизвестных молодых людей в спортивных костюмах и медицинских масках пробежалась по ТЦ «Алтын», попутно круша витрины и стекла. При этом нападавшие не трогали людей. После забега парни скрылись.

Однако полицейские быстро их нашли – правоохранители установили личности всех одиннадцати нападавших и спустя сутки задержали одного из них. Еще трое пришли с повинной сами, на следующий день. Их примеру последовали еще двое. Четверых полицейские задержали в разное время в Казани – еще один погромщик был объявлен в розыск.

Как оказалось, все нападавшие активные члены ОПГ «Суконка». Они свою вину признали и свой поступок объяснили тем, что одному из них в «Алтыне» некачественно отремонтировали телефон. Однако же, по версии следствия, дело в конфликте родственника одного из «суконовских» с предпринимателями из «Алтына».

В процессе расследования выяснилось, что «суконовские» причастны к нападению на рынок стройматериалов на улице Журналистов в Казани 20 августа 2016 года. Следствие полагает, что за два часа до этого погрома один из членов группы повздорил с предпринимателями на рынке и вызвал подмогу – приехали около 30 парней на нескольких автомобилях.

Они пробежались по рынку и избили нескольких торговцев и одного посетителя. Это дело объединено с нападением на «Алтын».

Сегодня суд рассмотрел вопрос о продлении срока содержания под стражей Аделя Гафарова, Ильназа Тайшибаева, Марата Гимадеева, Роберта Карапетяна, Дмитрия Самохина, Аделя Габидуллина, Марса Юсупова, Ильи Спиридонова, Тимура Вафина, Игоря Потапова. В итоге суд оставил их за решеткой еще на 3 месяца.