(Казань, 9 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). В мечетях Татарстана завершили работу духовно-оздоровительные центры для детей и школьников, которые были организованы в дни зимних каникул. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

В течение недели ребята посещали мечети и приняли участие в познавательных программах, их обучали основам ислама.

В центре «Салям», открывшемся в центральной мечети Бугульминского района, дети посетили занятия ЛФК на свежем воздухе, уроки по основам ислама и нравственности, различные конкурсы и викторины.

При мечети «Ихлас» Лениногорска во время зимних каникул прошли культурно-оздоровительные мероприятия, в которых приняли участие около тридцати мальчиков школьного возраста. Смена запомнилась детям катанием на тюбингах, посещением 3D-кинотетра, конкурсами. Все участники получили памятные подарки и сладкие призы.

Детские мусульманские лагеря работали и в казанских мечетях. Так, в мечети «Гаилэ» около сорока школьников обучались основам ислама. Духовно-оздоровительные курсы для детей регулярно организуются и при мечети «Ярдэм».

