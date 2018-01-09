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Экономика и финансы, Общество

РФ и Египет договорились о шести регулярных рейсах в неделю

9 января 2018, 14:17

Первые рейсы между Москвой и Каиром запустят в начале февраля.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Россия и Египет договорились о шести регулярных рейсах в неделю, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в египетской холдинговой компании по управлению аэропортами.

Три рейса между Москвой и Каиром возьмет на себя «Аэрофлот», еще три будет осуществлять египетская авиакомпания EgyptAir.

Первые рейсы между Москвой и Каиром запустят в начале февраля. Расписание рейсов не известно, а цена на билеты пока не установлена.

Сейчас завершается выполнение различных технических деталей и формальностей для возобновления авиасообщения. Затем станет известен график и начнется бронирование билетов, пояснил собеседник агентства.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта на борту лайнера Airbus A321 компании «Когалымавиа» в октябре 2015 года в небе над Синайским полуостровом. Жертвами взрыва стали 217 туристов и семь членов экипажа.


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