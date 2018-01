Трамп мог забыть слова гимна Соединенных Штатов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, забыл слова американского национального гимна во время футбольного матча в столице штата Джорджия Атланте. Об этом сообщает «Би-би-си».

Пользователи социальных сетей заметили, что американский лидер пел гимн «Знамя, усыпанное звездами» (The Star-Spangled Banner) невпопад. При этом формат мероприятия не предусматривает его обязательного исполнения.

Встреча команд Университета Джорджии и Алабамского университета собрала десятки тысяч болельщиков.

Did @realDonaldTrump forget the words to the US national anthem?https://t.co/Gny2cIgm7H pic.twitter.com/6oFvVk21IP