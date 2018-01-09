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Политика, Общество

Трамп мог забыть слова гимна Соединенных Штатов

9 января 2018, 13:50

Президент США невпопад пел гимн «Знамя, усыпанное звездами» во время футбольного матча.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, забыл слова американского национального гимна во время футбольного матча в столице штата Джорджия Атланте. Об этом сообщает «Би-би-си».

Пользователи социальных сетей заметили, что американский лидер пел гимн «Знамя, усыпанное звездами» (The Star-Spangled Banner) невпопад. При этом формат мероприятия не предусматривает его обязательного исполнения.

Встреча команд Университета Джорджии и Алабамского университета собрала десятки тысяч болельщиков.


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