Продюсеров «Аладдина» раскритиковали за загримированных арабами белых актеров

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Компания Disney подверглась критике за то, что использовала белокожих актеров для массовки в фильме «Аладдин» вместо артистов с арабской внешностью. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.

В студии заявили, что гримировали людей, поскольку не смогли найти большое количество актеров с арабской внешностью. В итоге цвет кожи изменился у сотни членов массовки.

Многие представители шоу-бизнеса посчитали такое оправдание ложью. Актер Кэл Пенн написал, что студия Disney попросту решила сэкономить и поэтому «поджарила» актеров.

Ранее фанаты были крайне возмущены тем, что на роль принцессы Жасмин в фильме Гая Ричи выбрали европейскую актрису Наоми Скотт. По их мнению, Жасмин должна была сыграть артистка с восточной внешностью.

Премьера «Аладдина», который заявлен как мюзикл, должна состояться 24 мая 2019 года.