В Верхнеуслонском районе РТ задержаны охотники-браконьеры

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Группу браконьеров задержали сотрудники Государственного комитета РТ по биоресурсам в минувшие праздники в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщается на официальном сайте комитета.

6 января в охотхозяйстве «Теньковский охотничий клуб», что возле села Майдан, четверо охотников убили пятерых кабанов.

Согласно Указу Президента Татарстана от 12 апреля 2013 г. «Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории РТ» охота на кабана в Верхнеуслонском районе запрещена.

В настоящий момент по факту незаконного отстрела ведется расследование. Нарушителям грозит штраф и конфискация орудий промысла. Кроме того, их могут обязать компенсировать ущерб, нанесенный дикой природе.

