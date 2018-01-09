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Происшествия

В больнице от 90-процентного ожога тела скончался челнинец

9 января 2018, 13:35

Пожар случился 3 января в квартире дома 7/03 Нового Города.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Госпитализированный с ожогами 66-летний челнинец скончался в больнице, сообщают «Вести КАМАЗа».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 3 января в квартире дома 7/03 Нового Города случился пожар. На мужчине вспыхнула одежда, его спас родственник. Пострадавшего госпитализировали с 90-процентным ожогом тела.

Как выяснили следователи, в день трагедии челнинец пытался с помощью рулона газеты разжечь газовую конфорку, когда на нем внезапно вспыхнула одежда из синтетического материала. Известно, что погибший недавно перенес инсульт, из-за которого часть его тела перестала двигаться.


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