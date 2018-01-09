Челнинцы собирают экспедицию на поиски источника вспышки в ночь на Рождество

(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Татарстанцев приглашают отправиться в экспедицию на поиски метеорита, который, по одной из версий, стал причиной вспышки, озарившей небо Автограда в рождественскую ночь. Соответствующая запись появилась сегодня в группе «Набережные Челны Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«Ищем свидетелей упавшего болида, метеорита. Планируем экспедицию в те места. Кто знает примерные координаты упавшего метеорита — пожалуйста, пишите в комментарии», — говорится в анонимном сообщении.

К слову сказать, в комментариях некоторые пользователи задаются вопросом, почему по факту вспышки, озарившей небо над Челнами, нет никаких официальных разъяснений.

Напомним, в ночь на Рождество челнинцы стали свидетелями необычной вспышки в небе. В социальных сетях появилась масса видеозаписей.

Добавим, что подобное явление наблюдалось в Казани в прошлом году, также в виде вспышки голубого цвета. Тогда рассматривались версии, что это могло быть замыкание электричества, зимняя гроза, а некоторые и вовсе писали об инопланетянах.

«Существует такое понятие, как атмосферное электричество, некоторые называют это грозой. Но на самом деле эффекты, связанные с атмосферным электричеством, — поясняет директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта Юрий Нефедьев. – Это огромный пласт эффектов, многие из которых практически не изучены, потому что редко встречаются».

Мнения ученых расходятся кардинально. Одни предполагают, что это преломление или отражение света от низких облаков, другие считают, что произошла сухая гроза. Астрономы Казанского федерального университета настаивают на космических причинах.

«Это явление называется болидом. Все вещество выгорает в слоях атмосферы и до Земли просто не долетает. Все это сопровождается хлопком. Может и обломок космического аппарата сгореть, но они медленнее входят в атмосферу и их можно наблюдать гораздо дольше. Это было космическое тело, которое сгорело. Тонны таких тел сгорают каждый день в атмосфере Земли, а этот камушек был размером побольше», — говорит аспирант кафедры астрономии Института физики Казанского федерального университета Сергей Головкин.



