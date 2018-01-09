Коллеги поздравили артиста Качаловского театра Марата Голубева с 40-летием

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Сегодня свой 40-й день рождения празднует заслуженный артист Татарстана, ведущий актер казанского Русского драматического театра им. В. Качалова Марат Голубев. За 23 года под крышей Качаловского актер сыграл более двух десятков самых разноплановых ролей.

Коренной казанец, он, как говорят коллеги по цеху, буквально пришел в театр с улицы, в 17 лет поступив на актерский курс РАТИ (ГИТИС) при Качаловском театре. Сейчас уже состоявшийся артист – муж чрезвычайно увлеченной театром жены и отец полуторогодовалой Маргариты.

По словам завлита театра Диляры Хусаиновой, Марат Голубев – один из самых ответственных артистов, он всегда безупречно знает свою роль и первым в труппе овладел искусством степа. Уже в течение пяти лет артист играет по 32 спектакля в месяц, возвращаясь домой, как сам повторяет, только спать. До театра у Марата Голубева была только школа.

Разброс ролей у Голубева действительно не привязывает его к определенному амплуа. Среди его сценических образов – 186-летний попугай доктора Айболита в одной из детских постановок, демонический Кочкарев из гоголевской пьесы «Женитьба», премьеру которого не так давно представил Илья Славутский, и Сганарель в мольеровском «Дон Жуане». Неудивительно, что, вторя многим своим коллегам, он не признает понятия «любимой роли». «Самое приятное в работе актера – это, наверное, возможность примерять на себя разные шкурки», – объясняет артист.

Среди его ролей – Сид в «Приключениях Тома Соейра», Тишка в «Банкроте», Анатолий в «Куриной слепоте», Мотл-Камзол в «Скрипаче на крыше», Епиходов в постановке «Вишневый сад», Мозгляков в «Дядюшкином сне», Слай в «Укрощении строптивой», Антонио в «Женитьбе Фигаро», Корзухин в «Беге», Сержант Троттер в «Мышеловке», Илья Печенкин в «Последнем коммунисте» и Иванов в «Роковых яйцах».

Коллектив информационного агентства «Татар-информ» присоединяется к поздравлениям коллег по цеху и желает артисту интересных ролей, благодарного зрителя и творческих сил.