Россельхознадзор уничтожил более 19 тыс. тонн санкционных продуктов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). С августа 2015 года по сегодняшний день Россельхознадзор уничтожил более 19 тыс. т санкционной продукции из стран, попавших под российское продовольственное эмбарго. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за указанный период было обнаружено почти 19,4 тыс. т контрабандной продукции, большую ее часть составила продукция растениеводства (примерно 18,7 тыс. т).

Такие меры в отношении санкционных продуктов предпринимаются в соответствии с Указом Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», который был подписан в июле 2015 года.