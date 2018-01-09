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Экономика и финансы

Россельхознадзор уничтожил более 19 тыс. тонн санкционных продуктов

9 января 2018, 15:32

Ведомство опубликовало данные по борьбе с контрабандой с августа 2015-го по январь 2018 года.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). С августа 2015 года по сегодняшний день Россельхознадзор уничтожил более 19 тыс. т санкционной продукции из стран, попавших под российское продовольственное эмбарго. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за указанный период было обнаружено почти 19,4 тыс. т контрабандной продукции, большую ее часть составила продукция растениеводства (примерно 18,7 тыс. т).

Такие меры в отношении санкционных продуктов предпринимаются в соответствии с Указом Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», который был подписан в июле 2015 года.


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