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Экономика и финансы

ФАС отказалась возбуждать дело против «Яндекс.Такси»

9 января 2018, 13:59

Ведомство не нашло подтверждений доводам сервиса заказа такси Gett, просившего изучить деятельность «Яндекс.Такси».
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба России отказалась возбуждать дело против «Яндекс.Такси», передает RNS.

Ведомство не нашло подтверждений доводам сервиса заказа такси Gett, просившего изучить деятельность «Яндекс.Такси», рассказала начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Сервис заказа такси Gett просил руководителя ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность «Яндекс.Такси» в октябре 2017 года. Причина просьбы заключалась в подозрении, что сервис «Яндекса» может следить за пользователями благодаря скрытым функциям и занижать стоимость поездок, если на телефоне также установлено приложение Gett.


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