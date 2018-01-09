ФАС отказалась возбуждать дело против «Яндекс.Такси»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба России отказалась возбуждать дело против «Яндекс.Такси», передает RNS.
Ведомство не нашло подтверждений доводам сервиса заказа такси Gett, просившего изучить деятельность «Яндекс.Такси», рассказала начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.
Сервис заказа такси Gett просил руководителя ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность «Яндекс.Такси» в октябре 2017 года. Причина просьбы заключалась в подозрении, что сервис «Яндекса» может следить за пользователями благодаря скрытым функциям и занижать стоимость поездок, если на телефоне также установлено приложение Gett.