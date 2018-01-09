Песков сообщил о скором начале работы предвыборного штаба Путина

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Избирательный штаб кандидата в Президенты России Владимира Путина приступит к работе в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, информирует «Интерфакс».

При этом Песков отказался комментировать информацию об избирательном фонде Путина.

«Я пресс-секретарь Президента Владимира Путина, а не кандидата в президенты, и не могу ответить на этот вопрос по закону», – пояснил он, отвечая на вопрос о том, какое физическое лицо внесло деньги в избирательный фонд Путина.

Центризбирком ранее опубликовал данные о размере избирательных фондов кандидатов в президенты. По данным избирательной комиссии, Путин собрал средств больше, чем все остальные кандидаты вместе, – в его фонде на 5 января насчитывалось 400 млн руб. Это максимально разрешенная законом сумма. Из них уже потрачено на печатную агитацию 13,4 млн руб.

Большую часть средств внесли юридические лица, в том числе партия «Единая Россия» и Татарстанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. 20 тысяч рублей в фонд Путина пожертвовало физическое лицо, уточняет «Лента.ру».