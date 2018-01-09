В Челнах после снегопадов проверили качество очистки дворов

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ»). После затяжных снегопадов в Челнах проверили, как чистят дворы от снега. Об этом сообщает «Жилой квартал».

Контролеры наведались выборочно во дворы 350 домов Автограда. Из них 28 оказались в черном списке. По мнению проверяющих, придомовые территории этих жилых зданий очищены некачественно. На тротуарах и местных дорогах местами лежит снег и лед.

По истечении суток крупные управляющие компании, которые получили нарекания, отчитались о «работе над ошибками» — отправили фотоотчеты.

Отметим, что в Управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города создана система видеонаблюдения, которая позволяет в режиме онлайн вести наблюдение за происходящим во дворах Челнов. Она действует в тех местах, где установлены видеокамеры по программе «Безопасный город».