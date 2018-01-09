(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Якутии появится единый оператор по сбору и экспорту бивней мамонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антона Сафронова.

Власти Якутии рассматривают создание российско-китайской компании, которая выступит единым оператором по сбору, первичной переработке и экспорту бивней мамонта. Именно в КНР экспортируется до 90 процентов объема добытых бивней мамонтов.

Создание единого оператора в этой области поможет снизить долю теневого рынка, считает Сафронов. Сейчас он составляет 30 процентов от ежегодного объема добычи и оценивается в 30 — 40 тонн.

Ежегодно в российской Арктике добывается до 50 тонн бивней мамонта. В среднем стоимость бивня мамонта весом в 50 кг оценивается на рынке в 15 тысяч долларов.