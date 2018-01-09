О защите прав граждан при предоставлении ЖКУ расскажут в ИА «Татар-информ»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Завтра, 10 января, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная защите прав граждан при предоставлении ЖКУ и развитию общественного контроля в сфере ЖКХ на 2018 год.

Спикерами мероприятия станут исполнительный директор регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ республики, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов; председатель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана, эксперт Совета Федерации РФ Михаил Застела, а также Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

