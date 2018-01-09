Фильм Звягинцева «Нелюбовь» поборется за премию BAFTA

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» поборется за премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает ТАСС.

Конкурентами российского режиссера в этой категории стали картины «Она» Пола Верховена, «Служанка» Пак Чхан Ука, «Коммивояжер» Асгара Фархади, а также экранизация автобиографической повести Лун Ун «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли.

«Нелюбовь» – пятый большой фильм Андрея Звягинцева и четвертый, созданный в содружестве с драматургом Олегом Негиным. Это повесть о мире без любви и разрушении семьи.

Ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» допущен к борьбе за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».