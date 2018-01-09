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Экономика и финансы, Сельское хозяйство

В Татарстане произведено 300 тыс. тонн сахара из урожая прошлого года

9 января 2018, 14:50

С начала сезона на сахарные заводы республики поступило 2 млн 444,2 тыс. тонн корнеплодов.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). На сахарных заводах Татарстана переработано 2 млн 42,1 тыс. т корнеплодов, произведено 300 тыс. т сахара. Выход сахара составил 14,9 процента, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На 27 декабря в республике было произведено 276 тыс. т сахара из урожая сахарной свеклы прошлого года. Было переработано 1 млн 876,2 тыс. т корнеплодов.

С начала сезона на сахарные заводы Татарстана поступило 2 млн 444,2 тыс. т корнеплодов.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявлял, что в республике впервые за всю 60-летнюю историю свеклосеяния собрали более 3 млн т корнеплодов при урожайности 409 ц/га.


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