В Татарстане произведено 300 тыс. тонн сахара из урожая прошлого года

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). На сахарных заводах Татарстана переработано 2 млн 42,1 тыс. т корнеплодов, произведено 300 тыс. т сахара. Выход сахара составил 14,9 процента, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На 27 декабря в республике было произведено 276 тыс. т сахара из урожая сахарной свеклы прошлого года. Было переработано 1 млн 876,2 тыс. т корнеплодов.

С начала сезона на сахарные заводы Татарстана поступило 2 млн 444,2 тыс. т корнеплодов.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявлял, что в республике впервые за всю 60-летнюю историю свеклосеяния собрали более 3 млн т корнеплодов при урожайности 409 ц/га.