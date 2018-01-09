Названы три возможные причины пожара в Мензелинском районе, в котором погибли дети

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев озвучил три основные версии возникновения пожара, который унес жизни отца и двоих детей в Мензелинском районе РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в совхозе имени Воровского 6 января в 7.12 утра загорелся частный дом. Из постройки шел густой дым, а из окон вырывался огонь. Потолок рухнул до приезда огнеборцев.

Пройти внутрь спасатели не могли – тушили через окна. Через девять минут пламя было локализовано, а еще через 19 пожар был полностью потушен. При разборе завалов пожарные обнаружили тела 42-летнего мужчины и двоих его сыновей в возрасте пяти и пятнадцати лет.

По данным ГУ МЧС России по РТ, семья была благополучной, отец не пил и не курил, работал в Набережных Челнах. В момент трагедии мать семейства была на работе.

По словам Сергеева, сейчас отрабатываются три основные версии: неправильное использование электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, а также не исключается версия поджога.

«Что касается версий пожара, проводятся следственные действия, из-за того, что погибли люди. Заключение нашей лаборатории пока ещё не готово. Если сравнивать с пожаром в деревне Кувак в 2016 году, здесь есть отличия. Там семья была полностью отключена от систем отопления, а эта семья была благополучной – сравнивать не стоит. Как только мы проведём анализ, можно будет меры принимать», – сообщил Сергей Сергеев.