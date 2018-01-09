(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В России увеличат субсидии за переехавших работников, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Минтруд РФ намерен увеличить субсидии на трудоустройство в другом регионе из федерального бюджета. Так, работодатель сможет получить до миллиона рублей за одного переехавшего работника.

«За счет этих денег работодатель сможет взять на себя решение многих проблем работника — от места в детсаду для ребенка до ипотеки», — считает глава ведомства.

Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в закон о трудовой мобильности населения. Они подразумевают отмену нескольких ограничений для работодателей. Например, работники предприятий Дальнего Востока смогут переезжать внутри этого региона для найма с господдержкой.