Перенесшего инсульт актера Михаила Кокшенова выписали из больницы

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Актер Михаил Кокшенов, поступивший с инсультом в реанимацию больницы № 1 им. Пирогова в Москве, выписан из больницы. Об этом рассказала дочь актера Валентина. По ее словам, Кокшенов сейчас находится дома, сообщает RT.
Кокшенов поступил в больницу 17 октября 2017 года. МРТ-исследование подтвердило диагноз «инсульт». Затем актера перевели в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента РФ.
Михаил Кокшенов – народный артист России, звезда фильмов «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Самая обаятельная и привлекательная».