Все новости Татарстан Россия

Общество

Перенесшего инсульт актера Михаила Кокшенова выписали из больницы

9 января 2018, 12:24

Кокшенов поступил в реанимационное отделение больницы № 1 им. Пирогова в Москве с инсультом 17 октября 2017 года.
Врачи оценивают состояние Кокшенова как тяжелое
Дочь Кокшенова подтвердила госпитализацию отца с инсультом
Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в реанимационное отделение

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Актер Михаил Кокшенов, поступивший с инсультом в реанимацию больницы № 1 им. Пирогова в Москве, выписан из больницы. Об этом рассказала дочь актера Валентина. По ее словам, Кокшенов сейчас находится дома, сообщает RT.

Кокшенов поступил в больницу 17 октября 2017 года. МРТ-исследование подтвердило диагноз «инсульт». Затем актера перевели в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента РФ.

Михаил Кокшенов – народный артист России, звезда фильмов «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Самая обаятельная и привлекательная».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter