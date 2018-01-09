Стало известно, какой автомобиль в Казани покупают чаще всего

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Аналитическое агентство «Автостат» определило самый популярный автомобиль в Казани по итогам 11 месяцев прошлого года. Им стал KIA Rio.
За 11 месяцев 2017 года в столице Татарстана было реализовано 2019 автомобилей этой модели.
KIA Rio также лидирует в девяти городах России, включая Москву, Нижний Новгород и Екатеринбург.
На рынке городов-миллионников также лидируют Hyundai Solaris и LADA Granta. Так, Hyundai Solaris популярен в Санкт-Петербурге, Челябинске и Новосибирске. Отечественная модель LADA Granta разошлась тиражом в 1496 проданных седанов и хэтчбеков в Перми, 1241 автомобиль продан в Самаре, 969 — в Воронеже.