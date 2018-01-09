Названа единственная в мире страна с гиперинфляцией

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). По итогам 2017 года Венесуэла стала единственной в мире страной, где зафиксирована гиперинфляция. Ее уровень составил более 2,6 тыс. процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад национальной ассамблеи страны.

Показатель инфляции в декабре достиг уровня 85 процентов, а годовой накопленный уровень составил более 2,6 тыс. процента, говорится в сообщении агентства.

Если в стране не будут приняты соответствующие меры по регулированию ситуации, то в 2018 году инфляция может достигнуть 14 тыс. процентов, считают депутаты.

В этом случае у народа не будет возможности для покупки чего-либо, и он будет зависеть от Правительства, у которого, в свою очередь, может не быть достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек, заявил депутат Рафаэль Гусман.