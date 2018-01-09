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Экономика и финансы

Региональный депутат призвал кандидатов в Президенты развивать отечественную криптовалюту

9 января 2018, 13:40

Политик считает, что для повышения уровня жизни каждому дееспособному россиянину можно бесплатно раздать по одному крипторублю.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров призвал кандидатов в Президенты России развивать отечественную криптовалюту, сообщает РИА «Новости».

«Независимо от ваших политических взглядов и убеждений, с которыми вы приняли решение идти на президентские выборы, прошу вас включить в свою предвыборную программу пункт о создании и развитии отечественной криптовалюты», – цитирует агентство текст обращения депутата.

Политик считает, что для повышения уровня жизни каждому дееспособному россиянину можно бесплатно раздать по одному крипторублю. Такая мера приведет к росту рыночной капитализации отечественной криптовалюты, уверен он.

Некоторые страны уже работают над созданием национальных криптовалют, поэтому России важно не отставать, считает Петров. При этом, по его мнению, у РФ есть «хорошие шансы стать лидером в сфере криптовалют и продвижения данной технологии».

 


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