Региональный депутат призвал кандидатов в Президенты развивать отечественную криптовалюту

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров призвал кандидатов в Президенты России развивать отечественную криптовалюту, сообщает РИА «Новости».

«Независимо от ваших политических взглядов и убеждений, с которыми вы приняли решение идти на президентские выборы, прошу вас включить в свою предвыборную программу пункт о создании и развитии отечественной криптовалюты», – цитирует агентство текст обращения депутата.

Политик считает, что для повышения уровня жизни каждому дееспособному россиянину можно бесплатно раздать по одному крипторублю. Такая мера приведет к росту рыночной капитализации отечественной криптовалюты, уверен он.

Некоторые страны уже работают над созданием национальных криптовалют, поэтому России важно не отставать, считает Петров. При этом, по его мнению, у РФ есть «хорошие шансы стать лидером в сфере криптовалют и продвижения данной технологии».