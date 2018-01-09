Минстрой РТ: Программа капремонта поликлиник в Татарстане продолжится в январе – феврале

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Программа капитального ремонта поликлиник в Татарстане в этом году будет продолжена. Объекты будут вводиться в эксплуатацию в январе – феврале. Об этом сегодня на республиканском совещании заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента республики.

«Продолжаются работы по переходящей программе капремонта зданий амбулаторно-поликлинических учреждений. Все работы организованы. В январе – феврале поэтапно объекты будут вводиться в эксплуатацию в полном объеме», – уточнил министр.

Ирек Файзуллин рассказал и о планах по реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. По его словам, в этом году под нее подпадут 297 человек. По программе жилье также получат 164 семьи из отдельной категории граждан (многодетные и молодые семьи, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и др.)

Что касается реализации программ строительства и капремонта социально-культурных объектов, то запланировано строительство 28 сельских клубов, 10 зданий советов (исполкомов) поселений, 97 универсальных спортивных площадок, 16 блочных модульных лыжных баз, 44 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 врачебных амбулаторий.

Файзуллин также сообщил, что в 2018 году предстоит капитальный ремонт 27 зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ, 19 зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ. Помимо этого, в республике будет продолжено строительство новых агропромышленных парков.