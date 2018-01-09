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За сутки улицы Казани очистили более чем от шести тысяч тонн снега

9 января 2018, 11:42

Днем ранее с казанских улиц была вывезена 1 тысяча 321 тонн снега.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 6 тыс. 676 тонн снега. Это в несколько раз больше, чем днем ранее (1 тысяча 321 тонн снега). На дорогах было использовано более 1171 тонн противогололедных средств, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

За сутки на городских улицах было задействовано 483 дорожных рабочих и 591 единица спецтехники.

Сегодня в уборке снега будут участвовать 507 дорожных рабочих и 324 единицы специальной техники.

Всего с начала зимы с улиц Казани было вывезено более 215,5 тысячи тонн снега.


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