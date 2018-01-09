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Экономика и финансы

Франция выступила за частичную отмену российского запрета на ввоз санкционных продуктов

9 января 2018, 12:40

Глава Минфина Франции предложил «маневр» в рамках санкционного механизма.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр озвучил предложение по частичной отмене российского продэмбарго, назвав это «маневром» в рамках санкционного механизма. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках санкционной политики есть пространство для маневра, которое Франция намерена использовать для экономического сотрудничества с Россией, заявил министр.

В прошлом году Россия уже снимала часть ограничений на французскую продукцию, наложенных в 2013 году. Это имело положительный эффект, отметил Бруно Ле Мэр.


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