Франция выступила за частичную отмену российского запрета на ввоз санкционных продуктов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр озвучил предложение по частичной отмене российского продэмбарго, назвав это «маневром» в рамках санкционного механизма. Об этом сообщает РИА Новости.
В рамках санкционной политики есть пространство для маневра, которое Франция намерена использовать для экономического сотрудничества с Россией, заявил министр.
В прошлом году Россия уже снимала часть ограничений на французскую продукцию, наложенных в 2013 году. Это имело положительный эффект, отметил Бруно Ле Мэр.